Сбербанк профинансирует строительство завода по производству рыбных кормов в Карелии

В Карелии с участием Министерства сельского и рыбного хозяйства республики при финансовой поддержке Сбера построят первый в стране масштабный завод по производству рыбных кормов.

Проект станет важным этапом в реализации федеральной программы импортозамещения.

Заёмщик — индивидуальный предприниматель Николай Федоренко, который развивает в регионе рыбоводство и глубокую переработку рыбы. Его предприятие входит в ТОП-3 по объёму выращивания форели в России.

Новое производство позволит не только закрыть потребность в рыбных кормах в Карелии, но и обеспечит продукцией предприятия аквакультуры в других регионах страны. Кроме этого, строительство завода позволит повысить экономический потенциал региона и открыть новые рабочие места.

«В настоящее время мы фиксируем значительный рост инициатив по созданию производств в рамках программы импортозамещения. Их рассмотрение и поддержка является стратегически важной для Сбера. Завод в Карелии станет одним из составных звеньев масштабного проекта по созданию регионального центра развития аквакультуры Республики Карелия, и я уверен, что это позволит конечным потребителям бесперебойно получать рыбную продукцию высокого качества», — отметил управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

«Корма, их качество и себестоимость — это лимитирующий и важнейший фактор развития аквакультуры. Снижение их доли в структуре затрат рыбоводов является ключевой задачей, особенно актуальной в связи с необходимостью решать проблемы импортозамещения и продовольственной безопасности. Уверен, новое производство позволит на 100% закрыть потребности Карелии и поддержать отрасль в других регионах», — рассказал индивидуальный предприниматель Николай Федоренко.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк