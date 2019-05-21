Сбербанк рассказал, как спастись от новых видов мошенничества через терминалы

Сбербанк обратился к своим клиентам после появления информации о новой схеме мошенничества через терминалы банка.

Банк рекомендует клиентам внимательно изучать информацию на экране банкомата перед проведением операций.

«В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений, лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900», — говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

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