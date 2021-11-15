Сбербанк рассказал о росте рефинансирования потребительских кредитов в Карелии

С января по ноябрь 2021 года объем рефинансирования потребительских кредитов других банков в Карельском отделении ПАО Сбербанк вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,5 млрд рублей.

В количественном выражении прирост по Северо-Западу составил 53%, по Карелии – 62%.

«При оформлении рефинансирования онлайн не нужны никакие справки, процесс занимает считанные минуты. Можно объединить несколько кредитов в один — уменьшить платежи и ставку. Также каждый год мы запускаем новогодние акции на разные продукты банка. В этот раз, кроме ожидаемых предложений, специальные условия доступны и на рефинансирование кредитов. В рамках новогодней акции по кредитам от 13 месяцев Сбер предлагает беспрецедентно низкую ставку в 5,9% годовых по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Такая ставка назначается в первый месяц использования кредита, после чего будет установлена базовая ставка (от

10,9% в зависимости от суммы кредита). По кредитам до 12 месяцев в рамках акции доступна ставка от 8,9% годовых.

Предложение действует с 1 декабря. С 13 ноября Сбер также улучшил условия оформления потребительских кредитов без обеспечения. Так, по кредитам на срок от 13 месяцев включительно также была утверждена специальная ставка

5,9%. Для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ она будет действовать первые три месяца пользования кредитом, для остальных клиентов — первый месяц. После окончания этого периода действует базовая ставка, которая также была снижена в рамках акции: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9 до 8,9%; от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9%.

Ставка рефинансирования (при рефинансировании только кредитов СберБанка ставка от 11,9% до 19,9%)

Сумма кредита

3-12 мес

13-60 мес

До 300 тыс руб.

от 11,9% до 16,9%

от 12,9% до 18,9%

От 300 тыс руб. до 1 млн руб.

от 10,9% до 12,9%

от 10,9% до 15,9%

От 1 млн руб.

от 8,9% до 10,9%

от 10,9% до 13,9%

Требования к рефинансируемым кредитам

* Ежемесячные платежи вносились точно по графику в течение последних 12 месяцев;

* Отсутствует текущая просроченная задолженность;

* Отсутствует реструктуризация по рефинансируемому кредиту;

* Одной заявкой можно объединить до 5 кредитов в рублях*;

* Остаток долга по кредиту от 30 000 ₽;

* Срок действия кредитов СберБанка не менее 180 календарных дней на дату рассмотрения кредитной заявки.* до 4 кредитов при рефинансировании только кредитов СберБанка

Документы

Если оформляете в офисе банка

Если оформляете в СберБанк Онлайн

* Паспорт;

* Справка или выписка по кредиту — если рефинансируете кредит другого банка;

* Справка о доходах — если хотите взять дополнительную сумму более 300 тысяч рублей (Справка 2-НДФЛ или по форме СберБанка) Документы не нужны

Какие кредиты вы можете рефинансировать*

Кредиты других банков

Кредиты СберБанка**

* Потребительский кредит

* Автокредит

* Ипотека

* Кредитные карты или дебетовые карты с разрешенным овердрафтом

* Потребительский кредит

* Автокредит

* Ипотека (через СберБанк Онлайн)

**Рефинансирование кредитов СберБанка без кредитов других банков доступно только в СберБанк Онлайн

Условия кредитования

* Без комиссии за выдачу кредита

* Сумма кредита от 30 000 ₽* до 8 млн ₽**

* Срок кредита от 3 месяцев до 5 лет

* Обеспечение по кредиту не требуется

*60 000 ₽, при рефинансировании только кредитов СберБанка. При этом сумма кредита должна превышать

остаток задолженности по рефинансируемому кредиту не менее чем на 30 000 рублей.

**Если получаете зарплату или пенсию на карту СберБанка, в остальных случаях – до 3 млн ₽.

Требования к заемщикам

* Возраст от 18 до 80 лет*;

* Стаж работы от 6 месяцев, если не получаете зарплату на карту СберБанка.

*Клиенты в возрасте 18-21 и 70-80 лет должны предоставить справку о доходе и документ о занятости.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк