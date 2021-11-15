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Сбербанк рассказал о росте рефинансирования потребительских кредитов в Карелии

Новости. Общество
12:33, 17 Декабря 2021
фото: © Сбербанк

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С января по ноябрь 2021 года объем рефинансирования потребительских кредитов других банков в Карельском отделении ПАО Сбербанк вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,5 млрд рублей.

В количественном выражении прирост по Северо-Западу составил 53%, по Карелии – 62%.

«При оформлении рефинансирования онлайн не нужны никакие справки, процесс занимает считанные минуты. Можно объединить несколько кредитов в один — уменьшить платежи и ставку. Также каждый год мы запускаем новогодние акции на разные продукты банка. В этот раз, кроме ожидаемых предложений, специальные условия доступны и на рефинансирование кредитов. В рамках новогодней акции по кредитам от 13 месяцев Сбер предлагает беспрецедентно низкую ставку в 5,9% годовых по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Такая ставка назначается в первый месяц использования кредита, после чего будет установлена базовая ставка (от
10,9% в зависимости от суммы кредита). По кредитам до 12 месяцев в рамках акции доступна ставка от 8,9% годовых.

Предложение действует с 1 декабря. С 13 ноября Сбер также улучшил условия оформления потребительских кредитов без обеспечения. Так, по кредитам на срок от 13 месяцев включительно также была утверждена специальная ставка
5,9%. Для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ она будет действовать первые три месяца пользования кредитом, для остальных клиентов — первый месяц. После окончания этого периода действует базовая ставка, которая также была снижена в рамках акции: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9 до 8,9%; от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9%.

Ставка рефинансирования (при рефинансировании только кредитов СберБанка ставка от 11,9% до 19,9%)

Сумма кредита
3-12 мес
13-60 мес
До 300 тыс руб.
от 11,9% до 16,9%
от 12,9% до 18,9%
От 300 тыс руб. до 1 млн руб.
от 10,9% до 12,9%
от 10,9% до 15,9%
От 1 млн руб.
от 8,9% до 10,9%
от 10,9% до 13,9%

Требования к рефинансируемым кредитам

*  Ежемесячные платежи вносились точно по графику в течение последних 12 месяцев;
*  Отсутствует текущая просроченная задолженность;
*  Отсутствует реструктуризация по рефинансируемому кредиту;
*  Одной заявкой можно объединить до 5 кредитов в рублях*;
*  Остаток долга по кредиту от 30 000 ₽;
*  Срок действия кредитов СберБанка не менее 180 календарных дней на дату рассмотрения кредитной заявки.* до 4 кредитов при рефинансировании только кредитов СберБанка
Документы
Если оформляете в офисе банка
Если оформляете в СберБанк Онлайн

*  Паспорт;
*  Справка или выписка по кредиту — если рефинансируете кредит другого банка;
*  Справка о доходах — если хотите взять дополнительную сумму более 300 тысяч рублей (Справка 2-НДФЛ или по форме СберБанка) Документы не нужны
Какие кредиты вы можете рефинансировать*
Кредиты других банков
Кредиты СберБанка**

*  Потребительский кредит
*  Автокредит
*  Ипотека
*  Кредитные карты или дебетовые карты с разрешенным овердрафтом
*  Потребительский кредит
*  Автокредит
*  Ипотека (через СберБанк Онлайн)

**Рефинансирование кредитов СберБанка без кредитов других банков доступно только в СберБанк Онлайн
Условия кредитования

*  Без комиссии за выдачу кредита
*  Сумма кредита от 30 000 ₽* до 8 млн ₽**
*  Срок кредита от 3 месяцев до 5 лет
*  Обеспечение по кредиту не требуется

*60 000 ₽, при рефинансировании только кредитов СберБанка. При этом сумма кредита должна превышать
остаток задолженности по рефинансируемому кредиту не менее чем на 30 000 рублей.

**Если получаете зарплату или пенсию на карту СберБанка, в остальных случаях – до 3 млн ₽.
Требования к заемщикам

*  Возраст от 18 до 80 лет*;
*  Стаж работы от 6 месяцев, если не получаете зарплату на карту СберБанка.

*Клиенты в возрасте 18-21 и 70-80 лет должны предоставить справку о доходе и документ о занятости.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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