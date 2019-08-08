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Новости. Экономика
16:29, 08 Августа 2019
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Сбербанк разъяснил, как снять наличные в сельских магазинах

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Обязательным условием для снятия наличных на кассах в торговых точках в отдаленных и малонаселенных пунктах является оплата покупки на любую сумму дебетовой картой.

В банке отметили, что, по статистике, средний объем выдачи наличных на одну операцию составил 1,2-1,3 тысячи рублей. С учетом статистики и специфики сельских магазинов был установлен лимит на одно снятие наличных в размере от 100 до 5 тыс. рублей и суточный лимит в размере не более 20 тысячи рублей. При проведении операции необходимо ввести ПИН-код.

В кредитной организации отметили, что банк обеспечил возможность снимать наличные средства при совершении покупки на кассах в торговых точках на отдаленных и малонаселенных территориях в 76 регионах России с целью увеличения доступности финансовых услуг в сельской местности. Услуга реализуется в партнерстве с более чем 700 торговыми предприятиями.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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