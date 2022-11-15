Реклама

Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Почти половина жителей Петрозаводска сознательно отказывается от телефонов и интернета
04.12.2022 16:45

Сбербанк сделал бесплатными сервисы в отраслевом решении для владельцев коммерческой недвижимости

Новости. Общество
14:29, 05 Декабря 2022
фото: © Konstantin Aksenov / Shutterstock

Новости партнеров

Сбербанк оптимизировал решение для владельцев коммерческой недвижимости «СберБизнес. Недвижимость».

Теперь сервисы в нем предоставляются бесплатно. Так, с 19 ноября 2022 года, юрлица могут бесплатно размещать объявления о сдаче помещений в аренду на сайте Домклик, формировать и печатать договоры аренды. Ранее данный функционал предоставлялся в расширенной версии Отраслевого решения предоставлялась за 670 рублей в месяц.

«СберБизнес. Недвижимость — одно из наших самых востребованных отраслевых решений, им пользуются уже 104 тысячи предпринимателей. И мы постоянно совершенствуем его, чтобы сделать ещё более функциональным и доступным для наших клиентов. Поэтому мы увеличили бесплатный пакет, включив туда наиболее востребованные опции из расширенной версии. Изменения автоматически вступят в силу как для новых, так и для действующих клиентов», — отметила директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.

Отраслевое решение СберБизнес. Недвижимость  создано для предпринимателей, которые сдают коммерческие помещения в аренду. Оно позволяет управлять объектами недвижимости, находить арендаторов на портале Домклик, автоматизировать выставление счетов, напоминать о задолженностях, перевыставлять оплату услуг ЖКХ на арендаторов, юридически правильные договоры аренды в конструкторе документов и анализировать, в каких районах недвижимость наиболее востребована.

Решение в 3–5 раз снижает трудозатраты предпринимателя, автоматизируя рутинные бизнес-процессы. Больше не нужно переключаться между различными сервисами и вручную переносить информацию. Подключить СберБизнес. Недвижимость можно бесплатно в интернет-банке СберБизнес.

Напомним, Сбер первым на финансовом рынке запустил отраслевые решения — специализированные цифровые сервисы, встроенные в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес. Предпринимателям уже доступны решения с наборами сервисов, кастомизированными под различные отрасли: СберБизнес.  Недвижимость, СберБизнес. ЖКХ, СберБизнес. Транспорт, СберБизнес. Оптовая торговля, СберБизнес. Сфера услуг и СберБизнес. Розничная торговля.

Источник: ПАО Сбербанк

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.11.2022, 06:40
Главврач Перинатального центра Карелии добровольно ушел на службу в зону спецоперации
02.12.2022, 13:15
Магнитная буря может повлиять на работу мобильных телефонов в ближайшие дни
29.11.2022, 15:29
Два крупных промышленных предприятия Карелии зовут рабочих на зарплаты около 50 тыс. рублей
30.11.2022, 07:00
Налоговики проверят предприятие в Карелии, где работает один человек и приносит многомиллионную выручку
28.11.2022, 07:40
Известный журналист Карелии, блогер Наталья Ермолина уехала из России
28.11.2022, 12:49
Подсчитаны размеры официальных зарплат бюджетников в Карелии

Чтиво

01.12.2022 12:16
Личное мнение
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
Известный предприниматель Карелии Вадим Маркелов прокомментировал претензии к одной из его компаний со стороны налоговой и прокуратуры.
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
14.11.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.