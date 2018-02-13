Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам

Сбербанк с 15 февраля снизит ставки по потребительским кредитам на 1,4 процентного пункта.

Об этом говорится в сообщении банка.

Условия акции действуют для кредитов на сумму от 250 тысяч рублей. Акция продлится до 30 апреля 2018 года.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".