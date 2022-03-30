Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам

Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта.

Минимальная ставка теперь составит 19,9%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Сбербанк.

«С 10 апреля Сбербанк делает условия по потребительским кредитам выгоднее для клиентов. Ставка снижена на два процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заемщиков составит 19,9%», — сообщил банк.

Отмечается, что Сбербанк также снизил стоимость сервиса «Деньги до зарплаты».

Также банк понизил ставки по вкладам для физических лиц, следует из информации с сайта кредитной организация. Так максимальная ставка по рублевым вкладам снижена на 3 процентных пункта, до 16%.

ЦБ РФ в пятницу неожиданно снизил ключевую ставку с 20% до 17%, допустив возможность продолжения ее снижения на ближайших заседаниях.

Российские банки оперативно отреагировали на внеплановое решение ЦБ РФ резко понизить ключевую ставку и уже 8 апреля начали менять или анонсировать снижение ставок по сберегательным и кредитным продуктам.