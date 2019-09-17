Сбербанк снизил размер первоначального взноса по ипотеке

Новости по теме
Загрузка...
Сбербанк с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года снизит размер минимального первоначального взноса по ипотеке для ряда категорий клиентов.
Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Сбербанк снижает размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита с 15% до 10% для участников зарплатного проекта. Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку в период с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года", – говорится в сообщении.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.09.2019, 06:40
12.09.2019, 15:57
13.09.2019, 08:42
13.09.2019, 14:01
13.09.2019, 14:19
13.09.2019, 16:28
Аналитика
Сегодня 14:12
Капитал
О том, как получить, а затем грамотно использовать материнский капитал, рассказывает главный бухгалтер компании "Баренц Групп", многодетный отец Дмитрий Сурков.
Сегодня 10:57
Сегодня 10:03
13.09.2019 16:28
13.09.2019 15:03
Чтиво
16.09.2019 12:40
Без политики
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
16.09.2019 11:59
13.09.2019 11:41
12.09.2019 12:20
Медиа
16.09.2019 12:05
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии