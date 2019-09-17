Сбербанк снизил размер первоначального взноса по ипотеке

Сбербанк с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года снизит размер минимального первоначального взноса по ипотеке для ряда категорий клиентов.

Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк снижает размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита с 15% до 10% для участников зарплатного проекта. Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку в период с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года", – говорится в сообщении.

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