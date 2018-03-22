Сбербанк собирается запустить сервис по аренде онлайн-касс для бизнеса

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Сбербанк запустит сервис по аренде онлайн-касс для предприятий малого бизнеса.
Кредитная организация рассчитывает, что аренда позволит минимизировать затраты на приобретение оборудования и при этом соблюдать требования закона "О применении контрольно-кассовой техники".
"Аренда станет доступной альтернативой покупке онлайн-касс, которыми должны быть оснащены в рамках второй волны налоговой реформы предприятия в сфере торговли и общественного питания на ЕНВД и ПСН", — говорится в сообщении банка.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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