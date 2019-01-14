Сбербанк увеличил ставки по ипотеке

Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотечным кредитам на 1–1,2 процентного пункта, это следует из информации на сайте кредитной организации.

Так, базовая ставка на новостройки повысилась с 9,5% до 10,5%, на готовое жилье — с 9,7% до 10,7%.

Ставка для зарплатных клиентов составляет от 10,5% против 9,5% ранее, ставка для клиентов без подтверждения дохода — от 11,1% вместо прежней ставки от 10,1%.

Как сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка, ставки повышены по всем продуктам и программам за исключением "Военной ипотеки" и "Ипотеки с господдержкой для семей с детьми".

"Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки и составит 1 п.п для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 п.п для кредитов с первоначальном взносом менее 20%", — отметили в Сбербанке.

В пресс-службе добавили, что изменение ставок — это "следствие адаптации к текущим рыночным условиям после увеличения ключевой ставки ЦБ, изменения коэффициента риска, инфляции, а также общих макроэкономических изменений".



Кроме того, Сбербанк запустил акцию "Инвестируй выгодно", по условиям которой с ее участников не будут взиматься брокерская комиссия и плата за обслуживание, включая депозитарную комиссию.

О намерении Сбербанка повысить ставки по ипотеке стало известно 11 января. Тогда же сообщалось об аналогичных планах Газпромбанка. Банк ВТБ повысил ставки по ипотечному кредитованию на 0,6 п.п с 1 января. В Альфа-банке сообщили, что пока не планируют менять свою тарифную политику.

В Банке России допустили, что из-за роста кредитных ставок спрос на ипотеку понизится. За 11 месяцев 2018 года, по данным ЦБ, российские банки выдали 1,3 млн ипотечных кредитов на 2,67 трлн руб. (плюс 54,3% в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года).