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Сбербанк за год нарастил кредитный портфель МСП почти на 40%

Новости. Общество
10:24, 03 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Сбер в 2021 году укрепил лидерство на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства.

Портфель кредитования банка по МСП (малому и среднему предпринимательству) с начала года вырос на 39% и составил 2,9 трлн рублей. Эта цифра на 800 млрд рублей больше, чем год назад. При этом доля Сбера на рынке кредитования МСП выросла с 36% до 41%.

«Кредитование малого и среднего бизнеса приоритетно для банка. Наш кредитный портфель МСП не просто растет последние несколько лет, но и темпы этого роста с каждым годом увеличиваются. Сегодня наш портфель МСП уже приближается к цифре 3 трлн рублей. Мы продолжаем принимать активное участие в реализации программ льготного кредитования — кредитный портфель МСП с господдержкой составляет более 750 млрд рублей», - отмечает Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Сбер активно развивает и внедряет новые продукты и сервисы для малого и среднего предпринимательства. Так, длительность осуществления платежа была сокращена до 1 секунды и сам платеж для клиентов стал доступен в режиме 24 на 7. Для клиентов малого и микробизнеса в Сбере доступен онлайн-процесс кредитования, по которому половина онлайн-выдач осуществляется с принятием решения от 3 минут. В интернет-банке СберБизнес за три года в «цифру» было переведено практически 100% финансовых продуктов, стали доступными для клиентов более 50 небанковских сервисов для ведения бизнеса. Сейчас количество пользователей СберБизнес составляет 2,4 миллиона клиентов.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
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