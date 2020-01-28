Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых на сумму до 3 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Подать заявку в Сбербанк Онлайн и получить потребительский кредит на любые цели сроком до 5 лет на сумму до 3 млн руб. могут все самозанятые, получающие профессиональный доход на карту Сбербанка, указанную при регистрации в сервисе ''Своё дело'' не менее 3-х месяцев", — говорится в сообщении.

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