СберМаркет запустил доставку товаров для юридических лиц Петрозаводска

У карельских предпринимателей появилась возможность заказывать продукты и канцелярию с доставкой в офис с помощью сервиса СберМаркет для бизнеса.

К заказу доступны товары гипермаркетов «Лента», в перспективе — подключение к сервису карельского ритейлера «Сигма» и сети «Магнит» (сейчас доставка из этих магазинов доступна только частным клиентам).

Чтобы начать совершать покупки, необходимо создать профиль компании на сайте business.sbermarket.ru, затем перейти в каталог и положить в корзину интересующие товары.

Доставка осуществляется в двухчасовой интервал, выбранный клиентом. Оплатить покупку можно одним из трех способов: картой курьеру, картой онлайн или переводом по счету. При оформлении заказа на сумму более 7000 рублей товары будут доставлены бесплатно.

«Уже больше года жители Петрозаводска пользуются сервисом доставки СберМаркет и успели по праву оценить все его преимущества. Аналогичный уровень сервиса мы предлагаем и юридическим лицам. К примеру, если какой-либо из заказанных товаров будет отсутствовать в магазине, сборщики свяжутся и обязательно подберут замену, схожую по цене и качеству», — отметил управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим,

«Стал пользоваться сервисом СберМаркет. Онлайн-заказ в магазине «Лента» плюс услуга доставки товара экономят мое время. Перед доставкой курьер всегда звонит и согласовывает со мной все моменты. Обычно сейчас закупаю канцелярию. Привозят прямо в наш салон мебели. Очень удобно», — поделился директор компании «Fenix» Николай Никитин.

Предпринимателей ждут регулярные скидки и акции до 70%. Они также смогут вернуть НДС при оплате по выставленному счёту.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк