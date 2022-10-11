Рецидивист ответил в суде за попытку сбежать из магазина с ящиком помидоров

Жителя Карелии приговорили к исправительным работам за покушение на грабеж, сообщили в пресс-службе Сегежского городского суда.

Попытка разжиться томатами для жителя Сегежи закончилась исправительными работами. В одном из продуктовых магазинов города мужчина тайком взял со стеллажа пустой ящик из-под овощей и переложил в него томаты. С полным ящиком в руках он прошел мимо кассы и вышел в тамбур магазина. Там администратор торговой точки потребовала мужчину оплатить товар, но тот попытался скрыться вместе с овощами. Попытка уйти не удалась - на крыльце его остановил охранник магазина.



Сотрудникам полиции 48-летний ранее судимый мужчина признался, что планировал лично съесть томаты.

В суде любителя томатов признали виновным в покушении на грабеж, но учли его раскаяние и назначили ему наказание в виде обязательных работ.