Сбитый машиной мэр Петрозаводска поставил ироничный статус в соцсети

Владимир Любарский заменил слова о здравом смысле в статусе своей страницы во «Вконтакте» на ироничную фразу, имеющую связь с недавним ДТП.

Новый статус появился на странице мэра Петрозаводска Владимира Любарского в соцсети «Вконтакте».

«За одного сбитого двух несбитых дают!», — написано на странице мэра карельской столицы.

Прежний статус гласил: «Открытость, прозрачность, здравый смысл».

Напомним, в пятницу, 12 ноября, Владимира Любарского сбила машина. В момент ДТП глава города бежал недалеко от мэрии с фонариком на лбу по проезжей части.