Сбитый на пешеходном переходе в Петрозаводске юноша умер в больнице

Девятнадцатилетний пешеход, попавший в ДТП на Первомайском проспекте, скончался в БСМП.
Юноша, попавший 6 сентября под колеса автомобиля на «зебре» на Первомайском проспекте, умер, не приходя в сознание. После ДТП он находился в палате ИТАР в Больнице скорой медицинской помощи, пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на Минздрав республики.
«Еще накануне, 14 сентября, в Минздраве сказали, что пострадавший продолжает находиться в коме, а вечером того же дня он скончался», - сообщает издание.
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