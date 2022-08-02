Сбившая пенсионерку гонщица на самокате сама пришла в Госавтоинспекцию Петрозаводска

Женщина, сбившая 60-летнюю велосипедистку и скрывшаяся с места ДТП, пришла в ГИБДД.

Напомним, в минувшую пятницу, 12 августа, в 15.30 в районе дома № 48 по улице Пархоменко женщина на самокате сбила 60 — летнюю велосипедистку, двигавшуюся по тротуару. Гонщица с места происшествия уехала.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, в результате происшествия велосипедистка получила травмы, пенсионерке назначено лечение.

«В тот же день женщина увидела сообщение о поиске очевидцев и пришла в ГИБДД», — рассказали в Госавтоинспекции.