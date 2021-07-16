«Сбормобиль» и «Металлмобиль» примут вторсырье у жителей Петрозаводска в воскресенье

Завтра по улицам Петрозаводска проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль», сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.

18 июля «Сбормобиль» и «Металлмобиль» выйдут на свой маршрут. Волонтёры примут у петрозаводчан на переработку макулатуру, стеклотару, определенные виды пластика, алюминий и другое вторсырье. В расписании — 23 остановки в разных районах города.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же представлена информация обо всех инициативах экоактивистов.



Основная часть средств, вырученных от акции, идет на поддержку бездомных животных. Из-за интенсивности разгрузок и ограниченного места в кузове напрямую передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных не принимаются. Оставить корм, лекарства, ветошь и т. п. горожане могут в специально организованных для этого пунктах, сообщили в городской мэрии.





При посещении точек приема вторсырья необходимо использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, при наличии признаков респираторных заболеваний следует остаться дома, говорится в сообщении.