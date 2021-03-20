"Сбормобиль" и "Металлмобиль" проедут сегодня по Петрозаводску

Волонтеры примут у горожан вторсырье в разных районах города.

По сообщению администрации Петрозаводска, 21 марта по своему традиционному маршруту в Петрозаводске проедут "Сбормобиль" и "Металлмобилль". Волонтеры примут у горожан на переработку вторсырье. В расписании – 23 остановки в разных районах карельской столицы.

Организаторы приглашают всех присоединиться к акции. При посещении точек сбора вторсырья необходимо помнить о мерах санитарной безопасности: иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, при наличии признаков респираторных заболеваний оставаться дома.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе "Сбормобиль". Здесь же представлена актуальная информация обо всех инициативах экозащитников.

В мэрии напомнили, средства, вырученные от сбора вторсырья, волонтеры передают в Первый петрозаводский общественный приют для животных. Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в экомобилях напрямую передачи для четвероногих не принимаются.