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"Сбормобиль" проедет завтра по улицам Петрозаводска

Новости. Общество
12:06, 31 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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В расписании 23 остановки передвижного пункта приёма вторсырья в разных районах города, сообщили в администрации столицы Карелии.

Очередной рейс "Сбормобиль" совершит 1 ноября.  Волонтёры каждые первое и третье воскресенье месяца принимают у петрозаводчан вторсырьё на переработку. В расписании – 23 остановки в разных районах города.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки участникам акции нужно соблюдать правила социального дистанцирования и использовать маску. Водитель и грузчик перед выходом в рейс измеряют температуру, имеют при себе средства индивидуальной защиты и санитайзеры.

Полный список того, что волонтёры принимают и не принимают на переработку, а также правила сдачи вторсырья опубликованы в группе "Сбормобиль ПТЗ".

Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, волонтёры больше не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных напрямую. Но горожане могут оставить помощь в двенадцати специально организованных пунктах в разных районах города.

 

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