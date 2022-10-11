Сбормобиль снова будет принимать на переработку стекло в столице Карелии

Петрозаводский выездной пункт приема вторсырья «Сбормобиль» снова будет принимать стекло на переработку после годичного перерыва.

В паблике проекта по благотворительному сбору вторсырья «Сбормобиль» появилось сообщение о том, что волонтеры возобновляют прием стекла. Сдать стеклотару петрозаводчане смогут уже в воскресенье, 4 декабря.

Принимать стекло во время выездного сбора сбормобиль перестал 12 декабря 2021 года из-за убытков. В октябре этого года принимать стекло перестали и экостанции у петрозаводских супермаркетов. Из-за конструкции контейнеров стекло билось и попадало в другие фракции, это усложняло безопасный сбор и транспортировку вторсырья.

Сбормобиль принимает вторсырье во всех районах города два раза в месяц в первое и третье воскресенье, а деньги с переработки отправляет в приют для бездомных животных.

Подробнее о правилах приема и местах сбора можно узнать в сообществе проекта.