Сборная Карелии по волейболу среди девушек 2004-2005 годов рождения завоевала "бронзу"

На Первенстве СЗФО по волейболу среди девушек 2004-2005 годов рождения карельская сборная завоевала бронзовую медаль.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", соревнования проходили в Череповце. За призовые места боролись команды Калининградской, Вологодской, Ленинградской, Архангельской, Ярославской, Новгородской областей и Карелии.

Нашу команду представляли воспитанницы спортивной школы №4 Петрозаводска Рената Агаркова, Арина Назарова, Диана Ряттель, Алина Юркова, Виталина Курпакова, Анжела Артемьева, Анастасия Данилина и Светлана Алексеева, а также волейболистки ДЮСШ Кондопоги – Валерия Кофлер и Кира Макаревич.

Поздравляем спортсменок и их тренеров – Наталью Ачинович, Владимира Идиятова, Андрея Савинкова и Елену Куга.