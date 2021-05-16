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Сборная Карелии завоевала 8 медалей на всероссийских соревнованиях по гребле

Новости. Спорт
18:40, 17 Мая 2021
фото: © Минспорта Карелии
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Карельские спортсмены завоевали 8 медалей на всероссийских соревнованиях по академической гребле, рассказали в Минспорта Карелии.

С 13 по 16 мая 27 карельских гребцов принимали участие во Всероссийских соревнованиях «Майская регата» в Великом Новгороде. Все спортсмены — воспитанники Сортавальской СШОР.

Наши гребцы гонялись в двух классах лодок и в трёх возрастных категориях на протяжении трех дней.

По итогам регаты в копилке карельской команды 8 медалей: 2 золотые, 4 серебряные, 2 бронзовые.

В категории до 15 лет экипаж мужской двойки парной в составе Артема Иващенко и Германа Калача завоевал золото, а экипаж мужской парной четверки в составе Артема Иващенко, Германа Калача, Матвея Кокотова и Павла Архипенко стал серебряным призером.

В категории до 17 лет на первую ступень пьедестала поднялся экипаж женской четверки распашной без рулевого в составе Алены Лушиной, Варвары Качинской, Татьяны Бублик и Анны Анисимовой. Бронза у экипажа мужской четверки распашной без рулевого в составе Николая Бондаря, Степана Шершнева, Семена Ерина, Руслана Чернявина.

Экипаж женской двойки распашной без рулевого в составе Алены Лушиной и Варвары Качинской завоевал серебро.

Мужская двойка распашная без рулевого в составе Николая Бондаря и Степана Шершнева — также серебряные награды.

В категории до 23 лет экипаж женской двойки распашной без рулевого в составе Снежаны Яковлевой и Екатерины Сапега занял третью ступень пьедестала.

Женская двойка парная лёгкого веса в составе Маргариты Белорученковой и Екатерины Сапега — серебряные призеры.

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