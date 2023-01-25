Сборная Карелии завоевала серебро на первенстве Северо-Запада по спортивному туризму

Спортсмены из Карелии стали серебряными призерами первенства СЗФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях.

Карельские спортсмены - серебряные призеры первенства Северо-Запада по спортивному туризму на лыжных дистанциях, сообщили в региональном Минобразования и спорта.



Соревнования проходили с 15 по 18 февраля в республике Коми. По итогам состязаний на первенстве СЗФО (3 класс) Леонид Федосеев и Данил Филиппов заняли второе место в связках.



Со всеми результатами сборной республики можно ознакомиться в паблике в социальной сети.