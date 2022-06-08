Сборная Петрозаводского университета отправилась в Грозный сдавать ГТО

Сборная команда Петрозаводского государственного университета будет отстаивать честь республики на финале Всероссийского фестиваля ГТО.
Как сообщается в паблике «Спорт – норма жизни Карелия», финальный этап соревнований ГТО состоится в Грозном с 1 по 6 июля.
Команда из восьми студентов ПетрГУ прошла отборочный этап и будет защищать честь республики и университета. Финальные соревнования пройдут в личном и командном зачете.
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