Сборная Петрозаводского университета отправилась в Грозный сдавать ГТО

Сборная команда Петрозаводского государственного университета будет отстаивать честь республики на финале Всероссийского фестиваля ГТО.

Как сообщается в паблике «Спорт – норма жизни Карелия», финальный этап соревнований ГТО состоится в Грозном с 1 по 6 июля.

Команда из восьми студентов ПетрГУ прошла отборочный этап и будет защищать честь республики и университета. Финальные соревнования пройдут в личном и командном зачете.