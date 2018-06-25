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Новости. Спорт
19:13, 25 Июня 2018

Сборная России проиграла Уругваю в матче чемпионата мира

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В своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира сборная России проиграла команде Уругвая.

Встреча проходила в Самаре, сообщает sportmai.

На 10-й минуте сборная Уругвая открыла счет в матче. После нарушения со стороны Юрия Газинского главный арбитр встречи назначил опасный штрафной у ворот сборной России. Точным ударом отметился Луис Суарес.

На 23-й минуте уругвайцы увеличили преимущество, забив второй гол в ворота Игоря Акинфеева. После дальнего удара в исполнении Диего Лаксальта мяч попал в российского полузащитника Дениса Черышева и рикошетом от него залетел в сетку ворот.

На 36-й минуте сборная России осталась в меньшинстве после того, как Игорь Смольников получил вторую желтую карточку.
На последней минуте основного времени Диего Кавани установил окончательный счет в матче, 3:0 в пользу Уругвая.

Таким образом сборная России с 6 набранными очками вышла в плей-оффчемпионата мира со второго места группы А. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова сыграет с командой, которая займет первое место в группе B. Уругвай набрал 9 очков и в 1/8 финала сыграет со сборной, которая займет второе место в группе В.

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Комментарии

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Valentina Vonti
2018-06-25 20:19:02
Шибко надеялись-считать голы надо было после игры.
Здравый Смысл
2018-06-25 20:17:22
Да деньги на договорные матчи закончились --вот и всё. Теперь поражение за поражением.
однозначно
2018-06-25 20:14:59
Это нормально. У ватников есть теперь повод скорбить и печалиться. Не удивлюсь, если предложат назвать улицу в городе именем какого-нибудь знаменитого карельского футболиста.
deep
2018-06-25 19:49:33
А другого и быть не могло: пешком в футбол НЕ играют. Посмотрим последнюю игру в 1/8 и успокоимся. В любой заштатной команде ( но не в ВЕЛИКОЙ России) играет 5-7 игроков из состава европейских команд, только в России все доморощенные, никому в Европе НЕ нужны русские "спецы". А шампань в клубах за бугром лакать МАСТЕРА!
Неравнодушный
2018-06-25 19:43:45
Как жаль... Предлагаю в отместку выиграть в 1/8 финала.
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