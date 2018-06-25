Сборная России проиграла Уругваю в матче чемпионата мира

В своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира сборная России проиграла команде Уругвая.

Встреча проходила в Самаре, сообщает sportmai.

На 10-й минуте сборная Уругвая открыла счет в матче. После нарушения со стороны Юрия Газинского главный арбитр встречи назначил опасный штрафной у ворот сборной России. Точным ударом отметился Луис Суарес.

На 23-й минуте уругвайцы увеличили преимущество, забив второй гол в ворота Игоря Акинфеева. После дальнего удара в исполнении Диего Лаксальта мяч попал в российского полузащитника Дениса Черышева и рикошетом от него залетел в сетку ворот.

На 36-й минуте сборная России осталась в меньшинстве после того, как Игорь Смольников получил вторую желтую карточку.

На последней минуте основного времени Диего Кавани установил окончательный счет в матче, 3:0 в пользу Уругвая.

Таким образом сборная России с 6 набранными очками вышла в плей-оффчемпионата мира со второго места группы А. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова сыграет с командой, которая займет первое место в группе B. Уругвай набрал 9 очков и в 1/8 финала сыграет со сборной, которая займет второе место в группе В.