Сборщик дикоросов в Карелии украл детскую коляску для дела

В Суоярви мужчина укал детскую коляску, чтобы удобнее было собирать иван-чай, сообщил в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района на минувшей неделе поступило заявление местной жительницы о краже. Из подъезда жилого дома неизвестный похитил детскую коляску-трансформер. Ущерб превысил 5 100 рублей.

Оперативники выяснили, что прогулочным транспортом заинтересовался 44-летний житель Суоярви. Он навещал знакомого, проживающего в этом же подъезде, но не застал дома.

По словам подозреваемого, он похитил коляску, чтобы использовать её в качестве тачки при заготовке иван-чая.

Мужчина пытался избавиться от некоторых элементов коляски, не смог довести задуманное до конца и спрятал её в лесу. Через некоторое время, узнав, что его разыскивает полиция, подкинул коляску обратно.

Возбуждено уголовное дело. К слову, использовать коляску по назначению заявительница не сможет.