890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
09.02.2022 13:56
Построенный в 1967 году филиал Академии наук в Петрозаводске казался настоящим дворцом 6
09.02.2022 18:06
Групповое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)
09.02.2022 23:09
Жилой дом в центре Петрозаводска попытаются признать объектом культурного наследия 5
Сегодня 07:25

«Счастливая старость» депутата горсовета Петрозаводска длилась до тех пор, пока он не открыл письмо от Пенсионного фонда

Новости. Общество
10:42, 10 Февраля 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Экс-парламентарий Карелии, депутат Петросовета Андрей Рогалевич рассказал, как сегодня встретил свои юбилейные 45 лет.

«Проснулся сегодня утром: „Сергеич, а тебе ж уже 45. Экватор“. Подумалось о том, что надо бы подвести какие-то итоги. Что-нибудь написать о первом серьезном юбилее. Сказать спасибо родным и близким, товарищам и врагам», — описывает размышления именинник Андрей Рогалевич на своей странице в соцсети.

По его словам, пока собирался что-то сочинить о юбилее, заглянул в интернет, почитал, что там пишут про 45. Узнал о том, что в этом возрасте наступает энергетический рубеж, 45 — время равновесия, время, когда Вселенная делает всё возможное для того, чтобы перезаписать программу жизни. В общем, по признанию народного избранника, из мировой паутины он хотел надергать красивых цитат и разбавить ими свой юбилейный пост.

А пока депутат Рогалевич думал о цитатах, жизни и равновесии, ему пришло уведомление с сайта Госуслуг о поступившем письме из Пенсионного фонда РФ, который при достижении полных 45 лет рассылает информацию о размере будущей пенсии.

«Вспомнил главную цель пенсионной реформы, необходимость увеличения пенсионного возраста, и где-то в голове пронеслись будущие поездки вместе с женой, детьми и внуками в Дубаи, ОАЭ, Прагу, Болгарию. Слава Богу, что мы живём в России, а не где-нибудь в загнивающей Европе или США, где пенсионеры мрут от голода и спят в картонных коробках… „счастливая старость“ по времени длилась ровно столько, сколько мне понадобилось на открытие письма», — написал Андрей Рогалевич.

В общем, ПФР рассчитал страховую пенсию народному избраннику в размере 17 тысяч 913 рублей и двух копеек при стаже в почти 24 года.

«Понятное дело, что до пенсии мне ещё далековато, но грубые расчёты дали „надежду“ — через лет 15, даст Бог, как раз к дате выхода на пенсию, набежит тыщи двадцать три, которые и буду получать на свое „счастливое“ дожитие, а потом сразу в рай», — резюмировал депутат Рогалевич.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-10 11:28:48
А почему вы не во власти? А тянете лямку как сторож в мегаполисе, который мнит себя умным без образования и специальности? Не стыдно воспевать взятки? Не будет вам другой жизни.
Никита
2022-02-10 11:38:06
кир, потому что дебилы заполонили все ниши .
кир
2022-02-10 11:46:57
Никита, почему дебилы в достижении цели обгоняют нормальных, умных людей? Может проклятье родовое на нас лежит?
mobikk
2022-02-10 11:53:43
кир,
потому как у дебилов развязаны руки, они могут вам такую свинью подложить, о которой нормальный человек и не подумает
Никита
2022-02-10 11:52:48
кир, наверное так , придуманные кем то скрепы давят .
Dima
2022-02-10 11:13:00
Надо было как все нормальные депутаты взятки брать, а не бороться за светлое будущее.
Доn Pеdrо
2022-02-10 11:08:04
Чтобы решить проблему невысоких пенсий нужно разогнать эти пенсионные фонды...сделать как в Китае-каждому человеку открыть счет-куда будут поступать его накопления..Доступ к счету будет разрешен только после выхода на пенсию...Вышел на пенсию и пользуйся своими накоплениями...А то пенсионные фонды все время разворовывают...живут припеваючи,строя дворцы , получая нехилые заплаты...И зачем они нужны-этот балласт ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Аналитика

09.02.2022 17:11
Обществоведение
Старое сменяется новым 6
Многие «знаковые» здания в Петрозаводске, построенные в советские годы, до сих пор сохраняют свое значение.
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 13
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Неполноценный детский отдых 1
08.02.2022 10:55
Вся аналитика

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»