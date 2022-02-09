«Счастливая старость» депутата горсовета Петрозаводска длилась до тех пор, пока он не открыл письмо от Пенсионного фонда

Экс-парламентарий Карелии, депутат Петросовета Андрей Рогалевич рассказал, как сегодня встретил свои юбилейные 45 лет.

«Проснулся сегодня утром: „Сергеич, а тебе ж уже 45. Экватор“. Подумалось о том, что надо бы подвести какие-то итоги. Что-нибудь написать о первом серьезном юбилее. Сказать спасибо родным и близким, товарищам и врагам», — описывает размышления именинник Андрей Рогалевич на своей странице в соцсети.

По его словам, пока собирался что-то сочинить о юбилее, заглянул в интернет, почитал, что там пишут про 45. Узнал о том, что в этом возрасте наступает энергетический рубеж, 45 — время равновесия, время, когда Вселенная делает всё возможное для того, чтобы перезаписать программу жизни. В общем, по признанию народного избранника, из мировой паутины он хотел надергать красивых цитат и разбавить ими свой юбилейный пост.

А пока депутат Рогалевич думал о цитатах, жизни и равновесии, ему пришло уведомление с сайта Госуслуг о поступившем письме из Пенсионного фонда РФ, который при достижении полных 45 лет рассылает информацию о размере будущей пенсии.

«Вспомнил главную цель пенсионной реформы, необходимость увеличения пенсионного возраста, и где-то в голове пронеслись будущие поездки вместе с женой, детьми и внуками в Дубаи, ОАЭ, Прагу, Болгарию. Слава Богу, что мы живём в России, а не где-нибудь в загнивающей Европе или США, где пенсионеры мрут от голода и спят в картонных коробках… „счастливая старость“ по времени длилась ровно столько, сколько мне понадобилось на открытие письма», — написал Андрей Рогалевич.

В общем, ПФР рассчитал страховую пенсию народному избраннику в размере 17 тысяч 913 рублей и двух копеек при стаже в почти 24 года.

«Понятное дело, что до пенсии мне ещё далековато, но грубые расчёты дали „надежду“ — через лет 15, даст Бог, как раз к дате выхода на пенсию, набежит тыщи двадцать три, которые и буду получать на свое „счастливое“ дожитие, а потом сразу в рай», — резюмировал депутат Рогалевич.