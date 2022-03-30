Щебенка летит в пешеходов после «ремонта» дороги на перекрестке в Петрозаводске

Засыпанная щебенкой яма на дороге в центре столицы Карелии уже месяц доставляет неприятности водителям и пешеходам.

В паблике «Живой Петрозаводск» выложили фото ямы на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина.

«На перекрестке Ленина - Анохина уже больше месяца лежит щебенка и летит из под колес автомобилей в пешеходов, стоящих на переходе. Интересно, а если человеку в лоб прилетит, кто будет отвечать?» - интересуются авторы фото.

Напомним, огромную яму на перекрестке у ЦУМа на проспекте Ленина засыпали щебнем в марте. Несмотря на этот «ремонт» яма не перестала быть проблемой для водителей.

«Машины вынуждены объезжать её по встречке. Везде разбросана щебенка, которая из-под колёс машин летит в разные стороны. Какая-нибудь маленькая машинка с лёгкостью может потерять там колесо, а щебень отлететь в чье-то лобовое», - писали в соцсети возмущенные автомобилисты.