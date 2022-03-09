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На дороге в центре Петрозаводска образовалась огромная яма (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
09:28, 20 Марта 2022
фото: паблик «Подслушано в Петрозаводске»

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На пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина образовалась большая яма, которую дорожники засыпали щебнем.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликовано фото, на котором водители запечатлели огромную яму на перекрестке у ЦУМа на проспекте Ленина.

Несмотря на то, что дорожники яму засыпали щебнем, она продолжает доставлять проблемы водителям.
«Машины вынуждены объезжать её по встречке. Везде разбросана щебенка, которая из-под колёс машин летит в разные стороны. Какая-нибудь маленькая машинка с лёгкостью может потерять там колесо, а щебень отлететь в чье-то лобовое», - написали в соцсети возмущенные автомобилисты.

Также водители интересуются, почему у нас так быстро разрушается асфальт.
«Интересно, как это в Финляндии дороги стоят десятилетиями, а тут каждый год латают, а всё равно плохо получается. Наши денежки закапывают в асфальт или не в асфальт?» - задаются вопросом горожане.

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