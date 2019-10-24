Щенок мятного цвета родился в Германии (ФОТО)

Щенок золотистого ретривера редкого цвета родился в немецком городе Вермелькирхен.

От собратьев его отличает шерстка мятного цвета, за которую он получил кличку Мохито (мятный коктейль), пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на Stern.

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Мохито появился на свет на прошло неделе вместе с восемью братьями и сестрами. Хозяйка заявила, что "поначалу сильно переживала", но "все девять щенков оказались здоровы".Ветеренар из Дюссельдорфа назвал этот случай редким. Он пояснил, что причиной необычного окраса Мохито стал зеленый пигмент биливердин, который высвободился при растворении плаценты до того, как сам щенок появился на свет. Поэтому окрас Мохито продержится недолго, добавил врач.