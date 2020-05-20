Счета мошенников пополнились на 800 тысяч рублей после общения с жителями Карелии

Жители четырех городов Карелии обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

За минувшие сутки жители Петрозаводска, Пудожа, Сортавалы, Пряжи перевели 828,1 тысячи рублей на счета неизвестных.

Возраст заявителей – от 31 года до 58 лет.

Схема такая: лжесотрудник банка сообщает, что неизвестный пытается оплатить товар, либо происходит хакерская атака, либо кто-то получил доступ к счету собственника карты и вот-вот обнулит его полностью. После этого жертве сообщают простое решение проблемы – необходимо сообщить данные карты, CVC-код или пароль из смс.

Полиция Карелии предупреждает, никогда и ни при каких обстоятельствах не передавайте информацию о банковских счетах тем, кто самостоятельно связывается с вами по телефону.

Ранее жительница Карелии перевела мошенникам почти 3 млн рублей.