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Новости. Общество
18:40, 18 Апреля 2019
фото: Чална, ул.Школьная, 49/фото Ирина Меркова

"Счета за аварийное жилье в Карелии приходят – закачаешься"

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Управляющая компания выставляет баснословные счета жильцам развалившегося дома, даже не пытаясь хоть как-то строение реанимировать.

Журналист "Столицы на Онего" побывала в поселке Чална в доме №49 по улице Школьной и пообщалась с жильцами, которые рассказали, сколько им приходится платить за развалившийся дом, где в пустых квартирах живут голуби и крысы.

"Эх, счета приходят – закачаешься, - говорит самая бойкая из женщин, - ничего не делают, а деньги берут!"

"У нас в квартире дождь с потолка идет, а УК "Энергия" за это еще и счета выставляет, - возмущается Даша. – Я судилась с ними, они говорят у них все сделано, а проверять никто не приезжал. Так и приходят нам счета за обслуживание дома по 600 рублей. А этот дом с года постройки никакого ремонта не видел, все развалилось уже. Дышим плесенью. Мерзнем. Воду с колонки носим, так за нее тоже деньги берут – 90 рублей в месяц".

"Это хорошо еще в эту зиму колонка не ломалась, - добавляют другие жильцы. - Так бы за километр к речке пришлось ходить". Женщина машет в сторону колонки. Она действительно виднеется вдалеке, возвышается над грязью обмотанная ветошью труба.

"Больше всего, конечно, за электричество приходит, - признается Люба, - потому что все на обогревателях. В холодное время, если хорошо жечь, то две тысячи нагорает, а то и три может быть. Не будешь же детей морозить. За мусор отдельно платим – 100 рублей с человека в месяц, а посмотрите, никто его не вывозит – помойку такую устроили – живем уже на помойке, со всего поселка сюда теперь машины едут и все здесь сгружают".

Историю четырех женщин с маленькими детьми, которые пытаются выжить в развалившемся доме, читайте здесь.

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