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Счета жителей Карелии за несколько дней опустели на 1,7 млн рублей

Новости. Криминал
14:52, 14 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов
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За минувшую пятницу и выходные дни жители Карелии перевели на счета телефонных мошенников более 1,7 млн рублей, сообщили в МВД Карелии.

Самый большой ущерб действиями злоумышленников причинен 71-летней петрозаводчанке. Обратившись в полицию, она рассказала, что на ее телефон поступил звонок от неизвестного гражданина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил пенсионерке, что кто-то пытается похитить ее деньги, и предложил обезопасить их путем перевода на другой, безопасный счет. Женщина лишилась 700 тысяч рублей.

В похожей ситуации оказалась и 37-летняя жительница одного из поселков Олонецкого района. Она потеряла 200 тысяч рублей.

В числе потерпевших – еще несколько жителей Петрозаводска, а также жители Кемского, Прионежского и Медвежьегорского районов.

Полиция Карелии в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

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