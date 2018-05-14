В Петрозаводске пройти качественную и комфортную лабораторную диагностику с первых дней жизни предлагает медицинский центр "ЛабСтори".

Первые анализы новорожденным берут еще в роддоме. Данные исследования помогают установить группу крови, а также дают возможность выявить наличие врожденных заболеваний, связанных с работой щитовидной железы или нарушением обмена веществ.

Если эти анализы дадут положительный результат, то после выписки из роддома родителям сообщат о необходимости пройти дополнительные обследования и, если потребуется, назначат лечение.

Если состояние здоровья малыша не вызывает опасений ни у врача, ни у родителей, то следующие анализы назначаются только в 3 месяца, перед проведением профилактических прививок. Для этого берут общий анализ крови и мочи.

И вот тут у многих родителей возникает дилемма – сдавать бесплатно в поликлинике или платно в медицинском центре.

Читайте плюсы прохождения диагностического обследования в медицинском центре "ЛабСтори" и почему при выборе платных услуг стоит помнить, что сдать анализы за деньги – не значит сдать их без проблем.

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