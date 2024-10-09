«Сделать должность близкой и доступной людям»: кандидат на должность омбудсмена Карелии назвал главную цель

Дмитрий Егоров раскрыл основные направления деятельности в случае избрания уполномоченным по правам человека в республике.

В начале октября стали известны все кандидаты на должность уполномоченного по правам человека в Карелии. Их оказалось трое — юрист, депутат Петросовета Ольга Тужикова, глава Чалнинского сельского поселения Наталья Силакова и экс-начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Карелии Дмитрий Егоров.

Все кандидатуры уже утвердила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Последнее слово остается за парламентом Карелии — именно депутаты Заксобрания республики выберут на эту должность одного из троих кандидатов вместо занимающей пост омбудсмена на данный момент Ларисы Бойченко.

Кандидатуру Дмитрия Егорова на пост уполномоченного по правам человека в республике Артур Парфенчиков внёс в начале сентября. Это выдвижение поддержали Карельское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Карелия, Общественный Совет Ветеранов Общественной организации войск правопорядка, благотворительный фонд «Северный духовный путь» и ещё 8 общественных организаций.

Стаж работы Дмитрия Егорова в правоохранительных органах Карелии более 30 лет. Работу старшим следователем в петрозаводской прокуратуре он начал в 1992 году, после этого был следователем по особо важным делам, прокурором Прионежского района, старшим помощником прокурора республики по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействии экстремизму, старшим помощником прокурора Карелии по обеспечению собственной безопасности, а с 2010 года возглавил «антикоррупционный» отдел республиканской прокуратуры.

В 2020 году ему было присвоено звание «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Завершил работу в прокуратуре Дмитрий Егоров в начале 2024 года.

Сам Дмитрий Егоров считает, что опыт работы в органах прокуратуры поможет ему эффективно защищать права жителей республики, поскольку все из того, что входит в обязанности уполномоченного — рассмотрение обращений и жалоб граждан, совершенствование законодательства, правовое просвещение, — хорошо знакомо ему по долгу службы.

«Думаю, могу сделать эту должность близкой и доступной жителям республики, что позволит более оперативно защищать их права, — рассказал Дмитрий Егоров „Столице на Онего“. — Уполномоченный, это ведь фактически посредник между народом и органами власти. Не секрет, что права человека наиболее эффективно защищены там, где общество и государство не только умеют слушать и слышать друг друга, но и объединяют свои усилия для достижения общих целей. Считаю, что это важная и нужная работа».

Кандидат намерен поставить выезды в районы Карелии, а также встречи с местными жителями на постоянную основу.

«Приоритетов в работе много — нарушение социальных прав граждан, вопросы экологии, доступность медицинских услуг, права пожилых и маломобильных граждан, лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы, людей, живущих на краю бедности, а также другие. Отдельно хочу выделить вопросы оказания помощи участникам СВО и членам их семей», — указал основные направления деятельности омбудсмена Дмитрий Егоров.

Он также отметил вклад людей, ранее занимавших эту должность, в развитие института уполномоченного.

«Задача вновь избранного — не только продолжить эту работу, но и активизировать ее по ряду направлений», — подчеркнул Дмитрий Егоров.

Напомним, уполномоченный по правам человека в Карелии будет избран на сессии Заксобрания республики 17 октября.