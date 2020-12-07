Segezha Group, благотворительный фонд "Система" и ПетрГУ запустят для студентов "Лифт в будущее"

Segezha Group (входит в АФК "Система"), благотворительный фонд "Система" (оператор социальных инвестиций АФК "Система") и Петрозаводский государственный университет обсудили подготовку дня карьеры для студентов ПетрГУ.

Сложная эпидемиологическая обстановка вынуждает организации менять традиционные форматы, поэтому мероприятие состоится 17 декабря с.г. онлайн. Посмотреть трансляцию можно будет в официальных аккаунтах.

Участники, не выходя из дома, узнают, каких сотрудников сейчас ищут компании, как проходить практику и стажировку в период самоизоляции. Представители компании и университета раскроют секреты эффектной самопрезентации и конкурентоспособности на рынке труда. Перед будущими выпускниками выступят эксперты Сегежского ЦБК, центра систем автоматизации ПетрГУ и сотрудники БФ "Система". Самые активные слушатели получат подарки – дополнительные карьерные консультации и другие призы.

Организаторы события также планируют ознакомить студентов со всероссийским образовательным проектом "Лифт в будущее". На платформе, разработанной БФ "Система", в удобном формате собраны полезные и интересные обучающие программы, курсы, мини-сериалы о профессиях, профориентационные тесты, там же постоянно обновляется банк вакансий АФК "Система", в том числе для стажеров и начинающих специалистов. Для посетителей ресурса работает чат, где можно получить ответы на любые вопросы. Учебные курсы на платформе составляют и ведут непосредственно эксперты АФК "Система", поэтому результаты обучения и прохождения тестов сразу попадают в поле зрения рекрутеров и отправляются в специальный HR-хаб, использующийся при заполнении текущих вакансий корпорации.

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат Segezha Group – одно из крупнейших промышленных предприятий в Республике Карелия. В течение многих лет он является стратегическим партнером ПетрГУ, студенты вуза регулярно проходят стажировки и практику на предприятии, выпускников соответствующих специальностей принимают в штат компании.

"С помощью дня карьеры мы, прежде всего, хотим привлечь к себе внимание студентов Физико-технического института ПетрГУ и Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ. Петрозаводский университет для нас – источник важнейшего кадрового резерва. И мы хотим помочь ребятам еще на этапе обучения оценить свои возможности и спланировать дальнейшую карьеру в Segezha Group. В ходе организуемого нами мероприятия они смогут задать экспертам более узкие вопросы, уточнить, на каком именно оборудовании им предстоит работать, какие передовые технологии задействованы на производстве, что нового еще только предстоит внедрить", - пояснила директор по управлению персоналом АО "Сегежский ЦБК" Нелли Лебедева. Она также подтвердила, что компания планирует продолжить сотрудничество с университетом и сделать "Лифт в будущее с Segezha Group" регулярным мероприятием.