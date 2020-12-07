Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Неизвестная болезнь обнаружена в Индии
07.12.2020 19:10
Казаки Карелии научат подростков родину любить в декорациях концлагеря 19
07.12.2020 17:23
В Карелии мужчину оштрафовали за травяную подстилку 3
07.12.2020 18:40
Патриотизм и бутафория 16
07.12.2020 16:35
Врач назвал самое массовое последствие коронавируса
07.12.2020 19:40
Названы самые популярные видео на российском YouTube в 2020 году
07.12.2020 21:30
Власти подсчитали ожидаемый средний размер зарплаты работников предприятий Петрозаводска 9
07.12.2020 15:25

Segezha Group, благотворительный фонд "Система" и ПетрГУ запустят для студентов "Лифт в будущее"

Новости. Общество
15:01, 08 Декабря 2020
Загрузка...

Segezha Group (входит в АФК "Система"), благотворительный фонд "Система" (оператор социальных инвестиций АФК "Система") и Петрозаводский государственный университет обсудили подготовку дня карьеры для студентов ПетрГУ.

Сложная эпидемиологическая обстановка вынуждает организации менять традиционные форматы, поэтому мероприятие состоится 17 декабря с.г. онлайн. Посмотреть трансляцию можно будет в официальных аккаунтах.

Участники, не выходя из дома, узнают, каких сотрудников сейчас ищут компании, как проходить практику и стажировку в период самоизоляции. Представители компании и университета раскроют секреты эффектной самопрезентации и конкурентоспособности на рынке труда. Перед будущими выпускниками выступят эксперты Сегежского ЦБК, центра систем автоматизации ПетрГУ и сотрудники БФ "Система". Самые активные слушатели получат подарки – дополнительные карьерные консультации и другие призы.

Организаторы события также планируют ознакомить студентов со всероссийским образовательным проектом "Лифт в будущее". На платформе, разработанной БФ "Система", в удобном формате собраны полезные и интересные обучающие программы, курсы, мини-сериалы о профессиях, профориентационные тесты, там же постоянно обновляется банк вакансий АФК "Система", в том числе для стажеров и начинающих специалистов. Для посетителей ресурса работает чат, где можно получить ответы на любые вопросы. Учебные курсы на платформе составляют и ведут непосредственно эксперты АФК "Система", поэтому результаты обучения и прохождения тестов сразу попадают в поле зрения рекрутеров и отправляются в специальный HR-хаб, использующийся при заполнении текущих вакансий корпорации.

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат Segezha Group – одно из крупнейших промышленных предприятий в Республике Карелия. В течение многих лет он является стратегическим партнером ПетрГУ, студенты вуза регулярно проходят стажировки и практику на предприятии, выпускников соответствующих специальностей принимают в штат компании.

"С помощью дня карьеры мы, прежде всего, хотим привлечь к себе внимание студентов Физико-технического института ПетрГУ и Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ. Петрозаводский университет для нас – источник важнейшего кадрового резерва. И мы хотим помочь ребятам еще на этапе обучения оценить свои возможности и спланировать дальнейшую карьеру в Segezha Group. В ходе организуемого нами мероприятия они смогут задать экспертам более узкие вопросы, уточнить, на каком именно оборудовании им предстоит работать, какие передовые технологии задействованы на производстве, что нового еще только предстоит внедрить", - пояснила директор по управлению персоналом АО "Сегежский ЦБК" Нелли Лебедева. Она также подтвердила, что компания планирует продолжить сотрудничество с университетом и сделать "Лифт в будущее с Segezha Group" регулярным мероприятием.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»