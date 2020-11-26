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Segezha Group поддержала проект по решению вопроса с безнадзорными животными в Сегеже

Новости. Общество
12:27, 27 Ноября 2020
фото: © Segezha Group
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В Сегеже при поддержке Segezha Group (входит в АФК "Система") с 24 ноября началась реализация проекта по гуманному сокращению численности безнадзорных животных.

Лесопромышленный холдинг направляет финансовые средства на строительство вольеров, приобретение инвентаря. За счет компании к проекту подключаются ветеринары и специалисты по отлову. Уже в ближайшее время начнут чипироваться и стерилизоваться животные – планируется, что до конца года эту процедуру пройдут около 70 собак, в том числе принадлежащих малоимущим владельцам. Осуществляет программу автономная некоммерческая организация "Добродел".

"У АНО "Добродел" большой опыт решения проблем безнадзорных животных, включая участие в проектах по линии президентских грантов. Мы рады, что эти специалисты теперь организуют работу в нашем городе. Надеемся, что общими усилиями нам удастся сделать Сегежу комфортнее и безопаснее", – комментирует управляющий директор АО "Сегежский ЦБК" Григорий Иванов.

"Пожалуй, впервые в истории Республики Карелия крупный бизнес принимает столь деятельное участие в решении такого острого социального вопроса, как ситуация с безнадзорными животными. Это крайне важная инициатива, в реализации которой мы рады принять участие", – говорит президент АНО "Добродел" Ольга Оленина.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-11-27 14:06:53
А не связано ли это со строительством 4-х звёздочного отеля на 60 га Арктической землице, полученной безвозмездно. Ведь если стаи собак будут бегать по территории, то туристы будут недовольны ,однако. А тут вроде как и благое дело, но не в ущерб своим далеко идущим планам.
кир
2020-11-27 12:42:52
Это не бизнеса вопрос. А всей нашей цивилизации. Светоча нет в стране с полудикими племенами. :)
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