Segezha Group поддержит развитие материально-технической базы «Северного колледжа» в Сегеже

В свою очередь, «Северный колледж» обеспечит обучение студентов по востребованным на комбинате специальностям: машинист бумагоделательной машины, электромонтер, слесарь, токарь, сварщик.

В подписании Программы приняли участие генеральный директор Сегежского ЦБК Алексей Паньшин, министр образования и спорта Республики Карелия Роман Голубев и директор Северного колледжа Ирина Василюк.

На АО «Сегежский ЦБК» ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group, MOEX: SGZH), дочерняя компания ПАО АФК «Система» и ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, состоялось подписание Программы развития и модернизации материально-технической базы ГАПОУ РК «Северный колледж» на 2021–2025 годы с учётом кадровой потребности предприятия.

Программа развития колледжа разработана в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве в области профессионального образования по подготовке кадров для Сегежского Ц. К. Документ предусматривает финансовую поддержку образовательного учреждения со стороны Segezha Group. Планируется, что в течение 5 лет денежные средства будут направлены на приобретение современного оборудования, ремонт учебных классов и кабинетов, создание комфортной учебной среды. В свою очередь «Северный колледж» обеспечивает обучение студентов по востребованным на комбинате специальностям: машинист бумагоделательной машины, электромонтер, слесарь, токарь, сварщик.

«Стратегическая цель программы — обеспечение Сегежского ЦБК необходимым количеством работников нужной квалификации. Для этого мы помогаем создать на базе колледжа в Сегеже все необходимые условия реализации профессиональных образовательных программ подготовки кадров для целлюлозно-бумажной промышленности в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями», — прокомментировал подписание Программы генеральный директор АО «Сегежский ЦБК» Алексей Паньшин.

«Успешное сотрудничество с Segezha Group не только улучшает материально-техническую базу образовательного учреждения, но помогает в целом развивать в Сегеже образовательную среду, создавая условия для формирования учебного кластера производственной направленности», — отметил в ходе подписания Программы министр образования и спорта Республики Карелия Роман Голубев.

В 2021 году АО «Сегежский ЦБК» направил на развитие «Северного колледжа» порядка 2 млн рублей.