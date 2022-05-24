Segezha Group помогает восстанавливать Центральный парк культуры и отдыха в Сегеже

Благотворительная помощь компании на восстановление парка составила 7 млн руб. Основные работы по благоустройству продлятся все лето и завершатся в осенью.

В Сегеже на ул. Мира отреставрируют территорию парка культуры и отдыха при поддержке Segezha Group.

На разработку концепции нового «Семейного парка» холдинг выделил 3 млн руб., на подготовку проектно-сметной документации — 4 млн руб. Проект победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организованном Министерством строительства и ЖКХ РФ. В результате, Сегежа выиграла федеральный грант на благоустройство и обновление парка в размере 70 млн руб.

В мае 2022 года подрядчик приступил к подготовительным работам. Особое внимание уделяется сохранению многолетних крепких деревьев и санитарной рубки «сухостоя». В настоящее время специалисты ведут рубку аварийно-опасных деревьев.

«Основные работы по благоустройству территории Центрального парка Сегежи завершатся осенью. Мы обустроим пешеходные дорожки, установим городскую мебель, обновим освещение, построим танцевальную и несколько спортивных площадок, новый детский городок. В парке появится крытая сцена, малые архитектурные формы и ряд других функциональных объектов», — говорит генеральный директор подрядной организации ООО «Златстрой» Дмитрий Филей.

Советник генерального директора Сегежского ЦБК по социальной политике, депутат законодательного собрания Республики Карелия Натали Карапетян рассказала, что реконструкция парка проводится по предложениям и в интересах горожан в рамках социального проекта Segezha Group «Я шагаю по Сегеже».

«Вся подготовительная работа проводилась компанией совместно с инициативной группой горожан — от оформления заявки до подготовки документации. Для утверждения концепции будущего парка была проведена стратегическая сессия, горожане сами решали, что должно быть построено заново и что восстановлено. Далее проект дорабатывали профессиональные архитекторы из Санкт-Петербурга. Мы свою задачу выполнили, грант выиграли. Сейчас реконструкцию парка полностью курирует администрация Сегежского муниципального района. Для нас важно, что при поддержке градообразующего комбината местные жители получат новое общественное пространство, где они смогут отдохнуть от будничной суеты, получить заряд бодрости и позитива».