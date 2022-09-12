Segezha Group повышает профессиональный уровень коллектива Сегежского ЦБК в «Школе мастеров»

Segezha Group проводит на Сегежском ЦБК серию обучающих тренингов «Развитие управленческих навыков».

В проекте «Школа мастеров» совершенствуют профессиональные знания и получают основные управленческие навыки линейные руководители целлюлозно-бумажного производства.

«На любом производстве ключевая фигура — мастер. Именно от него зависит, как рабочие трудятся, насколько они вовлечены в процессы производственных улучшений. В тоже время самих мастеров, как правило, не обучают основам эффективного руководства. Они во многом полагаются на собственный опыт. Нужны специальные компетенции и устойчивые навыки управления коллективом. Наша задача — научить вчерашних бригадиров принципам организации результативного производства и инструментам мотивации рабочих», — отмечает директор по управлению персоналом Сегежского ЦБК Игорь Кичко.

Задача «Школы мастеров» — научить сотрудников предприятия определять потребности и рационально использовать материальные и людские ресурсы, четко формулировать задания, контролировать выполнение поручений, координировать действия подчиненных. Как отмечают сами мастера, первые дни обучения показали, что они, находясь на позиции линейных руководителей, обладают далеко не всеми знаниями и навыками. Тренер Дмитрий Славнов делает акцент на эффективную коммуникацию, лидерство, умение управлять стрессовыми и спорными ситуациями в коллективе.

«В ходе занятий мы выделили зоны ответственности линейных руководителей и показали, какие управленческие компетенции им требуются. Так на производстве помимо умения планировать работу смены и видеть резервы производства, важно брать ответственность на себя и руководить в критических ситуациях, соблюдая технологии производства. Что особенно важно, в коллективном труде на производстве, каждый мастер должен понимать роль своего подразделения в общем деле создания готовой продукции», — комментирует Дмитрий Славнов.

Многие мастера рассказывают, что до «школы мастеров» слабо представляли, какие принципы организации производства или инструменты мотивации рабочего персонала существуют. Например, мастер дирекции по производству и сервису Ольга Хлусевич говорит, что в процессе учебы стала четко понимать алгоритм организации наставничества, насколько важно уметь его организовать с учетом индивидуальных способностей каждого специалиста при распределении работ, а также мотивировать коллектив на достижение конкретных лучших результатов.

Обучение в «Школе мастеров» на Сегежском ЦБК продолжится модулем «Развитие личной эффективности».