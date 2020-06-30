Segezha Group предоставляет адресную помощь Сегежской ЦРБ

В больницу поступили два транспортировочных изолирующих бокса (Bio-Bag EBV 30/40).

В Сегеже 30 июня управляющий директор по производству бумаги Сегежского ЦБК Григорий Иванов принял участие в церемонии передачи коллективу Сегежской ЦРБ медицинского оборудования, приобретенного Segezha Group (входит в АФК "Система") в рамках благотворительной помощи медперсоналу в борьбе с распространением COVID-19.



В больницу поступили два транспортировочных изолирующих бокса (Bio-Bag EBV 30/40). Такие боксы появились в Сегежской ЦРБ впервые. Они предназначены для инфекционных отделений больниц и установки в каретах скорой помощи. Это оборудование используется при перевозке лиц с подозрением на заражение особо опасными инфекциями. Боксы полностью герметичны, оборудованы автономной вентиляцией с входными и выходными вирусно-бактериальными воздушными фильтрами. Благодаря им пациентов можно будет перемещать, в том числе по лифтам и этажам, без угрозы распространения коронавируса или других инфекций.





Также медикам вручили 20 защитных костюмов многоразового использования (костюм противочумный 1 типа "Защита") и два изолирующих скафандра. Такие средства индивидуальной защиты востребованы в инфекционном отделении больницы при работе с пациентами COVID-19. Они обеспечивают максимальный уровень защиты медперсонала.



В ближайшее время ожидается поставка в Сегежскую ЦРБ двух стационарных аппаратов ИВЛ и пяти мониторов пациентов.





Справочно:



В конце апреля с.г. Segezha Group передала в больницу два автомобиля скорой помощи, полностью укомплектованных медицинским оборудованием, в том числе портативными аппаратами ИВЛ. Общая сумма благотворительной помощи Segezha Group, оказанной ГБУЗ "Сегежская ЦРБ", – около 18 млн рублей.



***

Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек. Segezha Group – крупнейший лесопользователь в Европейской части России. Общая площадь арендованного лесфонда составляет 7,42 млн га лесных участков, 85,7% (6,36 млн га) которых сертифицировано по схемам добровольной лесной сертификации. Segezha Group занимает 1-е место в России и 2-е место в Европе по производству бумажных мешков; 1-е место в России и 3-е место в мире – по производству коричневой мешочной бумаги; 5-е место в мире – по производству большеформатной березовой фанеры; 1-е место в России – по производству пиломатериалов и домокомплектов из клееного бруса. Сайт: http://segezha-group.com/