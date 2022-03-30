Segezha Group продолжает сотрудничество с ПетрГУ

Сотрудничество Сегежского ЦБК Segezha Group с Петрозаводским государственным университетом будет продолжено.

Об этом было заявлено в ходе встречи на комбинате с представителями ПетрГУ.

Новые формы взаимодействия под конкретные задачи бизнеса обсудили с руководством комбината директор физико-технического института Дмитрий Балашов, директор института педагогики и психологии Олег Кулагин, заведующий кафедрой электроники и электроэнергетики ФТИ Александр Тихомиров и директор Арктического межрайоного ресурсного центра в Сегеже Елена Гусева.

Генеральный директор Сегежского ЦБК Петр Поделенюк подтвердил заинтересованность предприятия во взаимодействии с ведущим карельским вузом, поблагодарил руководство ПетрГУ за давнее сотрудничество и выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей между комбинатом и учебным учреждением. «Наша основная задача сегодня привлекать на Сегежский ЦБК молодых специалистов, и мы активно работаем над тем, чтобы создать для этого все необходимые условия», — отметил генеральный директор.

В ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего сотрудничества. В числе вопросов, которые были подняты, оказались организация производственной практики, трудоустройство выпускников вуза на Сегежском ЦБК, мероприятия по повышению квалификации работающих на предприятии специалистов и ряд других. Директор по управлению персоналом Игорь Кичко заверил представителей вуза, что комбинат и далее готов принимать на производственную практику студентов, обучающихся по профессиям электроэнергетик, теплоэнергетик, механик. «На сегодняшний день у нас есть возможность предоставлять ребятам для проживания благоустроенные жилые помещения на время прохождения производственной практики. Для молодых же специалистов -рассматриваем механизмы компенсации затраты на съем жилья», — сказал HR-директор.

Также зашел разговор о развитии собственной учебной базы для работников комбината.

«В настоящее время идет активная работа по формированию учебно-методических программ развития, вводится в эксплуатацию учебное оборудование для закрепления теоретических навыков на практике, — поделился Игорь Кичко. Все это делается на базе Учебного Центра, который создан на Сегежском ЦБК. В наших планах в самом ближайшем будущем собственный внутренний мини-Университет».

Эта идея нашла одобрение у представителей высшей школы, и они заверили, что готовы будут оказывать учебному центру всяческое содействие, в том числе привлекать свои преподавательские кадры.

Кроме того, была достигнута предварительная договоренность об адаптации части учебных программ вуза под конкретные потребности Сегежского ЦБК. Подводя итог встречи, ее участники отметили, что смогли выявить немало точек соприкосновения, и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Для того, чтобы как можно большее число студентов смогло ближе познакомиться с предприятием и связаться с представителями Сегежского ЦБК, участниками встречи была достигнута договоренность о размещении информационных стендов в корпусах Петрозаводского госуниверситета.