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Segezha Group украсит зал Дворца спорта в Сегеже граффити художника-урбаниста Андрея Птицына

Новости. Общество
10:02, 14 Октября 2021
фото: © Пресс-служба «Segezha Group»

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Граффити известного карельского художника-урбаниста Андрея Птицына украсит большой зал Дворца спорта в Сегеже.

Segezha Group (MOEX: SGZH, дочерняя компания ПАО АФК «Система») профинансирует творческий проект известного карельского художника-урбаниста Андрея Птицына в Сегеже.

В большом зале городского Дворца спорта художник выполнит арт-объект размерами 9х4 метров на видовых стенах. Оформление помещений дизайнерскими решениями входит в программу АО «Сегежский ЦБК» по развитию спортивного объекта.  

В 2021 году Сегежский ЦБК направил на ремонт Дворца спорта более 30 миллионов рублей.  На эти средства был обновлен большой бассейн, проведена замена полов и окон в залах для фитнеса и художественной гимнастики, обновлены душевые, санузлы и раздевалки тренажерного зала. В здании появилась новая система безопасности: по периметру Дворца спорта, в коридорах и спортивных залах установлены камеры видеонаблюдения, в фойе — турникеты с системой контроля доступа. Заменена пожарная сигнализация. Всего с 2017 по 2021 годы Segezha Group инвестировала в ремонт и оборудование спортивного объекта порядка 70 миллионов рублей.

«Мы хотим сделать Сегежу удобной для занятий спортом, развиваем спортивную инфраструктуру и создаем комфортные условия для занятий спортом на свежем воздухе. В городе компанией установлены уличные тренажеры, обустроена спортплощадка, продолжается комплексный ремонт и закупка необходимого оборудования для Дворца спорта. Спорт – это многостороннее развитие личности, поэтому для нас важно создавать не только современные, но и эстетически привлекательные объекты», —  комментирует идею создания граффити советник гендиректора СЦБК по социальным вопросам Натали Карапетян.

«Приятно осознавать, что есть компании, которые заинтересованы в развитии городской среды. Надеюсь, что эта совместная работа внесет свой вклад развитие привлекательности города», — говорит художник Андрей Птицын.

Справочно:
Художник Андрей Птицын закончил Петрозаводскую художественную школу, увлекся граффити в начале 2000 г.г., участник стрит-арт проектов в Норвегии, Германии, Финляндии и России, где создал десятки большеформатных рисунков стрит-арта и реплик известных произведений искусства. Среди его работ-граффити с известными в республике людьми, образами карельской природы и искусства. В Архангельске он создал граффити на высоте одиннадцати этажей. 

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