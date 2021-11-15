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Segezha Group улучшает экоконтроль Сегежского ЦБК

Новости. Общество
14:56, 19 Ноября 2021
фото: © Segezha Group

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На АО «Сегежский ЦБК» начались работы по установке системы мониторинга промышленных стоков стоимостью более 32 млн руб.

По проекту, на всех основных площадках комбината, включая бумажное производство, варочный цех, химический корпус, ТЭС-2, биржу и станцию биологической очистки, будут установлены специальные датчики. Они позволят в онлайн-режиме контролировать ключевые показатели электропроводности, температуры, наличия взвешенных частиц в сбрасываемых сточных водах. Появится единая система мониторинга сточных вод комбината — «Навигатор». Круглые сутки, ежесекундно, весь объем получаемых с датчиков данных будет обновляться и анализироваться.

«Установка онлайн-датчиков направлена, в первую очередь, на повышение уровня экологического контроля. Непрерывный анализ ключевых физико-химических показателей поможет отслеживать малейшие изменения в производственном процессе и заблаговременно предупреждать возможные нештатные ситуации как на промплощадке комбината, так и на станции биологической очистки», — отмечает Дамир Валеев, главный эколог Сегежского ЦБК.

Поставщик оборудования для мониторинга – один из лидеров в области промышленной автоматизации технических процессов, компания Emerson.

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