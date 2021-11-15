Segezha Group улучшает экоконтроль Сегежского ЦБК

На АО «Сегежский ЦБК» начались работы по установке системы мониторинга промышленных стоков стоимостью более 32 млн руб.

По проекту, на всех основных площадках комбината, включая бумажное производство, варочный цех, химический корпус, ТЭС-2, биржу и станцию биологической очистки, будут установлены специальные датчики. Они позволят в онлайн-режиме контролировать ключевые показатели электропроводности, температуры, наличия взвешенных частиц в сбрасываемых сточных водах. Появится единая система мониторинга сточных вод комбината — «Навигатор». Круглые сутки, ежесекундно, весь объем получаемых с датчиков данных будет обновляться и анализироваться.

«Установка онлайн-датчиков направлена, в первую очередь, на повышение уровня экологического контроля. Непрерывный анализ ключевых физико-химических показателей поможет отслеживать малейшие изменения в производственном процессе и заблаговременно предупреждать возможные нештатные ситуации как на промплощадке комбината, так и на станции биологической очистки», — отмечает Дамир Валеев, главный эколог Сегежского ЦБК.

Поставщик оборудования для мониторинга – один из лидеров в области промышленной автоматизации технических процессов, компания Emerson.