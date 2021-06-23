Segezha Group завершила инвестпроект в Карелии с общим объемом инвестиций 14,6 млрд рублей

АО «Сегежский ЦБК» (Segezha Group, входит в АФК «Система) завершил инвестиционный проект в области освоения лесов.

Предприятие приступило к реализации проекта в 2016 году. За период 2016–2020 годов удалось выполнить все обязательства, которые взял на себя инвестор в рамках проекта. Проведена модернизация варочной установки, построена новая бумагоделательная машина, многотопливный котел, закуплена новая лесозаготовительная и лесовозная техника. Все модернизированное и новое оборудование введено в эксплуатацию.

Для реализации приоритетного инвестиционного проекта Сегежскому ЦБК были выделены в аренду на льготных условиях лесные участки объемом ежегодного лесопользования 219,5 тыс. куб. м.

Фактически средства, привлеченные в инвестиционный проект, составили 14,6 млрд руб. Для местного населения создано 171 новое рабочее место.