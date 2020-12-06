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SegezhaGroup работает над утилизацией дурнопахнущих газов Сегежского ЦБК

Новости. Общество
18:13, 07 Декабря 2020
фото: SegezhaGroup
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В рамках экологической программы Сегежский ЦБК (SegezhaGroup, входит в АФК "Система") проводит расширенные консультации с ведущими зарубежными и российскими экспертами, специализирующимися на вопросах утилизации дурнопахнущих газов (ДПГ)

Бюджет проекта составляет около 500 млн. руб. Реализация запланирована на 2021-2022 годы.

Важно, что в настоящее время комбинат тщательно соблюдает технологические нормативы выбросов ДПГ – установленные законодательством Российской Федерации предельно допустимые концентрации не превышаются. Одновременно в ходе подробного аудита установлены основные источники неприятного запаха на предприятии: наТЭС-2, в варочном цехе и химкорпусе.

По итогам аудита разрабатываются возможные технические решения по сбору ДПГ, транспортировке собранных газов до специализированной системы предварительной очистки и последующего сжигания. Проектирование планируется завершить в 2021 году.

Проектными проработками занимается компания LDX, хорошо зарекомендовавшая себя в мировой индустрии чистых технологий. Ее специалисты уже имеют положительный опыт работы на аналогичных объектах – в частности, они внесли значимый вклад в решение проблемы ДПГ на Светлогорском ЦБК в Белоруссии.

В ходе общения с сегежанами 2 декабря президент SegezhaGroup Михаил Шамолин сообщил о готовности урегулировать вопрос утилизации дурнопахнущих газов к концу 2022 года. Он подчеркнул: "В Финляндии, Швеции есть ряд объектов, присутствуя рядом с которыми в общем-то особо и не поймешь, что ты находишься в зоне работы ЦБК. Вот такую же цель мы ставим и перед собой".

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