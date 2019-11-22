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Новости. Общество
16:25, 22 Ноября 2019
фото: © Столица на Онего

"Сегежский мор" напугал людей, показал опрос

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Более 800 человек ответили на вопрос, напугал ли вас "Сегежский мор".

В связи с массовой гибелью птиц в Сегеже, "Столица на Онего" провела опрос.

Более половины проголосовавших, 419 человек, отметили, что их напугал "Сегежский мор" и нужно уезжать из города вместе с детьми.

Около 300 человек сказали, что в Сегеже всегда были проблемы с экологией и пугаться нечего. 7% проголосовавших ответили " Чего бояться, все мы когда-то умрем". А 37 читателей заняли нейтральную позицию и сказали, что им все равно, так как они живут далеко от Сегежи.

Напомним, о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород, сегежане рассказали в конце прошлой недели. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

Администрация Сегежского района обнародовала результаты проверки комиссии по предупреждению ЧС в связи с массовой гибелью птиц на территории районного центра.

По сообщению Минсельхоза,  обследование погибших птиц показало повышенное содержание поваренной соли в печени птиц.

Что происходит в Сегеже, читайте в репортаже.

 
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