«Сегежский район скорбит...» — в Карелии простились с погибшим на СВО уроженцем республики

В Сегеже простились с земляком, погибшим в ходе спецоперации.

В среду, 22 ноября, в Сегеже состоялась траурная церемония прощания с Всеволодом Ивановым, погибшим в ходе специальной военной операции, сообщили в официальном паблике Сегежского района.

На площади Мира собрались родные и близкие, друзья и коллеги, сегежане и земляки, чтобы почтить память погибшего героя.



Всеволод Иванов проходил военную службу в мотострелковом отделении мотострелкового взвода и героически погиб на СВО.

«Для всех нас Всеволод является героем и останется в нашей памяти доблестным и самоотверженным защитником Родины.

Сегежский район скорбит. Вечная память герою», — написали в сети.

Ранее мы сообщали о том, что в Сегежском районе простились с еще одним земляком, погибшим на специальной военной операции.