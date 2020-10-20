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Сегежский ЦБК и ПетрГУ договорились о сотрудничестве в подготовке кадров

Новости. Общество
08:00, 21 Октября 2020
фото: © Segezha Group
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В Петрозаводском государственном университете состоялась встреча управляющего директора по производству бумаги АО "Сегежский ЦБК" Григория Иванова с ректором университета Анатолием Ворониным.

На мероприятии также присутствовали руководители профильных институтов и подразделений вуза.

В ходе беседы основное внимание уделили теме подготовки кадров востребованных на комбинате рабочих специальностей: инженер-механик, инженер-электрик, технолог в целлюлозно-бумажной промышленности.

Также обсудили возможные варианты взаимодействия при обучении специалистов без отрыва от производства, организацию производственной практики, реализацию мероприятий по повышению квалификации работающих специалистов, вопросы создания условий для целевого приема абитуриентов с гарантированным возвращением на комбинат в качестве работников.

"Заинтересованы в привлечении на комбинат молодых специалистов: создаем для этого необходимые условия, - отмечает Григорий Иванов. – Для студентов, проходящих практику на предприятии, предусмотрено предоставление общежития и оформление в штат в качестве стажера с заработной платой до 30 тыс. рублей в месяц".

"Университет открыт для сотрудничества и готов оказывать необходимое содействие в подготовке профессиональных кадров для производства", - подчеркнул Анатолий Воронин.

Университет ознакомил комбинат с проектами на базе IT-парка университета в области лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Были представлены разработки в сфере складской логистики, транспортировки готовой продукции и оптимизации бизнес- процессов. Стороны подтвердили заинтересованность во взаимодействии по этой линии и отметили важность совместных научных исследований утилизации и переработки промышленных отходов.

По итогам встречи готовятся поправки к Соглашению о сотрудничестве. Ожидается, что его перезаключат к концу этого года.

АО "Сегежский ЦБК" (Segezha Group, входит в АФК "Система") в течение многих лет является стратегическим партнёром ПетрГУ. Совместная работа предприяти и вуза в научной и образовательной сферах будет продолжена.

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